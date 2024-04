AIME KIRCHER REPUDIÓ LOS DICHOS DEL DIPUTADO DE LA LLA, ALBERTO BENEGAS LYNCH

Sierra Grande | Ante los polémicos dichos del diputado de La Libertad Avanza, Alberto Benegas Lynch, quien aseguró que «Libertad es que, si no querés mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitas en el taller, puedas hacerlo».

La legisladora del Circuito Atlántico informó que presentó un proyecto de Comunicación en la Legislatura de Rio Negro “por los dichos de este diputado que dio vergüenza, porque no solo habló de no darle la posibilidad a un hijo de estudiar, sino que además lo dijo de una manera tan suelta y sin responsabilidad desde su lugar que es un cargo público. Habla de promover el trabajo infantil”, aseveró.

Agregó “considero que un niño o un adolescente debe atravesar las etapas de aprendizaje, de crecimiento, de trabajo colaborativo y tener en cuenta lo que significa la educación para el crecimiento personal, individual y colectivo”.

Fue categórica al señalar “me pareció espantoso y no voy a ahorrarme dichos. Me pareció importante tomar postura en esto”.

La parlamentaria dio su parecer también en redes sociales, pero también lo hizo en declaraciones a Radio Libre, en donde reflexionó sobre el particular al indicar que “es muy triste. Estamos en la era de que todo está al alcance de todos, la comunicación, la información y no solo le está dejando (Benegas Lynch) un mensaje a la política, creo que esa es la postura. No me puedo poner en el lugar de él, pero esa es su postura contra los reclamos, contra la oposición, le está dejando un mensaje a los jóvenes que tienen información al alcance y entonces promover la falta de educación o el trabajo infantil y darlo como un mensaje normal no está bueno”.

Además, expresó que ante el panorama reinante puede ser difícil estudiar en cualquiera de los niveles, “pero es importante y es necesario continuar con la asistencia a las escuela y el Estado debe dar las condiciones para poder continuar” remarcó y aseguró que “Javier Milei promueve no hacerse responsable de la educación y del rol del Estado en su gobierno, dejando que sea el mercado quien ponga las pautas”.

Aseguró finalmente que en los dichos “hay una dicotomía. Mas allá que es una obligación ir a la escuela, le esta quitando la libertad a un hijo de estudiar para mandarlo a trabajar”.

Fuente: Radio Libre – En este dia.