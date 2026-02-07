AGUSTÍN RÍOS INICIÓ SU GESTIÓN CON UNA VISITA A SIERRA GRANDE

Sierra Grande | El ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo de la Provincia de Río Negro, Agustín Ríos, realizó su primera visita oficial a Sierra Grande tras asumir en el cargo, en el marco de una agenda centrada en el contacto directo con los municipios y el seguimiento de proyectos en ejecución. Así lo expresó en declaraciones realizadas a Radio Libre, acompañado por la intendenta local, Roxana Fernández.

Ríos señaló que el Ministerio de Gobierno cumple un rol transversal dentro del esquema provincial, al articular de manera permanente con intendentes, comisiones de fomento e instituciones, y canalizar demandas hacia las distintas áreas del Ejecutivo. En ese sentido, remarcó que su función principal es escuchar, gestionar y dar respuesta, diferenciando este concepto de la resolución inmediata de los problemas.

El ministro afirmó que la impronta de su gestión estará basada en la presencia en el territorio, la cercanía con la comunidad y el fortalecimiento del vínculo institucional con los gobiernos locales. Indicó que el contacto directo permite conocer de primera mano las necesidades y evaluar el impacto real de las políticas públicas, más allá de los procesos administrativos.

En relación con Sierra Grande, explicó que la elección de la ciudad como primer destino responde al momento que atraviesa la localidad en el contexto de las negociaciones hidrocarburíferas impulsadas por la provincia y a la ejecución de proyectos financiados a través de fondos provinciales. Detalló que dichas inversiones incluyen obras de infraestructura, equipamiento y mejoras urbanas, cuyos avances buscó verificar de manera presencial.

Ríos también se refirió a la importancia de la planificación y el ordenamiento de prioridades en la gestión pública, en un escenario de recursos limitados y múltiples demandas sociales. Sostuvo que la coordinación entre provincia y municipios resulta clave para sostener servicios esenciales y avanzar en obras estructurales.

Durante su agenda en la ciudad, el ministro anunció visitas a distintas instituciones, entre ellas el cuartel de bomberos, con el objetivo de resolver cuestiones administrativas vinculadas a la rendición de fondos y habilitar nuevos aportes. En ese marco, señaló la necesidad de compatibilizar los requisitos formales del Estado con la realidad operativa de asociaciones civiles y entidades locales.

Finalmente, Ríos reiteró que su gestión buscará agilizar trámites, brindar asesoramiento y acompañar a los actores locales, con el objetivo de garantizar el funcionamiento institucional y el acceso a programas provinciales, sin generar expectativas que no puedan ser cumplidas.

Fuente: En este día | Radio Libre