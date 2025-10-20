AGUAS RIONEGRINAS REPUDIA LOS ACTOS DE VANDALISMO QUE AFECTAN LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Aguas Rionegrinas expresó su enérgico repudio ante los reiterados actos de vandalismo ocurridos en los últimos días en la localidad de Sierra Grande, los cuales afectaron de manera directa la prestación del servicio de agua potable en Playas Doradas y Punta Colorada.

Durante la última semana se registraron tres episodios de sabotaje. En los dos primeros, desconocidos manipularon intencionalmente una válvula del acueducto que abastece a Playas Doradas, provocando pérdidas de agua y alteraciones en el sistema. El tercer hecho ocurrió anoche, cuando una válvula recientemente asegurada con cadena y candado fue violentada pocas horas después de su colocación.

El equipo de Criminalística de la Policía de Río Negro se encuentra trabajando en la investigación, mientras que la empresa radicó la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes.

Estos ataques no solo generan importantes pérdidas de agua y daños materiales, sino que también interrumpen el suministro en las zonas afectadas, requiriendo varias horas de trabajo técnico para restablecer el servicio.

Desde la empresa estatal se reiteró el compromiso con la comunidad y se hizo un llamado a la colaboración ciudadana para proteger las instalaciones públicas, fundamentales para garantizar el acceso al agua potable.

“El cuidado de las infraestructuras es una responsabilidad colectiva. Cada daño ocasionado repercute directamente en la calidad del servicio que reciben los vecinos”, señalaron desde Aguas Rionegrinas.