AGUAS RIONEGRINAS EXPLICÓ LA SITUACIÓN DEL SERVICIO EN SIERRA GRANDE Y BARRIO 9 DE JULIO

El responsable del servicio de Aguas Rionegrinas en Sierra Grande, Hugo Reinoso, brindó declaraciones a Radio Libre para explicar los inconvenientes en el suministro de agua que afectan a distintos barrios de la ciudad, con especial foco en el barrio 9 de Julio y en las zonas más elevadas.

En relación con el barrio 9 de Julio, Reinoso indicó que los reclamos se concentran principalmente en las escaleras 1, 2 y 3, donde se registran problemas de presión. Señaló que, tras las inspecciones realizadas, se constató que otras escaleras del barrio cuentan con presión normal. Según explicó, Aguas Rionegrinas no tiene jurisdicción directa dentro del barrio, aunque interviene de manera colaborativa para intentar resolver los inconvenientes.

Durante las revisiones, el personal detectó llaves de paso cerradas en ingresos a edificios, sin que los propios vecinos supieran quién realizó esa manipulación. También se encontraron pérdidas, presencia de aire en cañerías —que fue purgado— y situaciones donde bombas domiciliarias extraen agua de la red, reduciendo la presión en otros sectores. Reinoso remarcó que el problema principal en el 9 de Julio está vinculado a la presión y a intervenciones internas realizadas por vecinos.

El titular del servicio explicó que una solución estructural sería la conformación de un consorcio o junta vecinal que administre las instalaciones internas, algo que hasta el momento no se ha concretado. Desde la empresa, aseguró, el objetivo es garantizar que el caudal y la presión que ingresan al barrio sean los adecuados.

Respecto al panorama general en Sierra Grande, Reinoso afirmó que la ciudad atraviesa una temporada muy complicada debido a un incremento sostenido del consumo de agua, que se intensificó desde septiembre y se agravó con las altas temperaturas. Señaló que las reservas no logran recuperarse completamente durante la noche, como ocurría en temporadas anteriores, lo que afecta el abastecimiento diario.

Consultado sobre las causas del aumento de la demanda, mencionó la instalación de piletas, el riego de espacios verdes y un posible crecimiento poblacional asociado a la llegada de nuevas empresas y trabajadores. Aclaró que los registros de consumo confirman un incremento significativo en comparación con otros años.

En cuanto a la infraestructura, informó que la semana anterior se produjo una rotura en el acueducto Ventana, ya reparada, y que actualmente el abastecimiento desde los acueductos es relativamente normal. No obstante, el sistema de distribución por gravedad hace que los sectores más altos —como partes de los barrios 25 de Mayo y La Loma— sean los más afectados cuando disminuye el volumen en cisternas.

Para mitigar la situación, Aguas Rionegrinas realiza sectorizaciones, restringiendo el suministro en zonas bajas para mejorar la presión en áreas elevadas. Reinoso sostuvo que el problema central es la presión, derivada de la falta de volumen suficiente en las reservas.

Finalmente, se refirió a los proyectos en marcha, que incluyen el recambio de cañerías, la construcción de una nueva cisterna de mayor capacidad y la ampliación de la red hacia sectores como las chacras. Estas obras, explicó, se encuentran en etapa de proyecto y licitación, por lo que no representan una solución inmediata.

Reinoso reiteró el pedido de uso racional del agua, especialmente en aquellos sectores que cuentan con mayor disponibilidad, y aseguró que el personal continúa trabajando para sostener el servicio en el contexto actual.

