AGRESIÓN GRAVE EN PLAYAS DORADAS: FORMULAN CARGOS Y DISPONEN PRISIÓN PREVENTIVA

Sierra Grande – Playas Doradas | El Ministerio Público Fiscal formuló cargos y solicitó —con resultado favorable— la prisión preventiva para un hombre acusado de haber agredido violentamente a otro en la localidad de Playas Doradas. La Oficina de Atención a la Víctima (Ofavi) interviene brindando asistencia a familiares de la persona que continúa hospitalizada.

Durante la audiencia realizada, la fiscalía describió que el hecho ocurrió en horas de la noche del 15 de noviembre, en cercanías de las calles Farito y Jarillal. Según la acusación, el imputado habría atacado a la víctima utilizando un elemento de madera, provocándole un grave traumatismo craneoencefálico con compromiso neurológico y pronóstico reservado. Además, habría dañado su teléfono celular.

Por estos hechos, se le imputaron los delitos de lesiones graves y daños, en concurso real, de acuerdo con los artículos 90, 183, 45 y 55 del Código Penal.

La acusación fiscal se sustenta en diversas pruebas: el acta policial inicial, el certificado del médico policial, las actuaciones del Gabinete de Criminalística —incluidos secuestro de prendas, registro fotográfico y hallazgo del objeto contundente—, el secuestro del teléfono celular y un registro fílmico aportado por un vecino en el que se observaría la secuencia del ataque. La investigación continúa con pericias pendientes sobre dispositivos electrónicos y video, además de entrevistas a integrantes del entorno familiar.

El Juez de Garantías tuvo por formulados los cargos y luego dio lugar al pedido fiscal de prisión preventiva. La fiscalía argumentó riesgo de entorpecimiento, dada la gravedad del estado de la víctima —internada e inconsciente desde el momento del hecho—, la violencia ejercida y la cercanía territorial entre ambas personas, en un ámbito comunitario reducido. También se mencionó la existencia de antecedentes de conflictividad entre las partes.

Pese a la oposición del defensor oficial, el juez ordenó que el imputado continúe detenido. El hombre fue trasladado el lunes a la tarde al Complejo Penal Nº 1 de Viedma.

Declaraciones policiales

Consultado por el hecho, el titular de la Subcomisaría 57 de Playas Doradas, Oficial Principal Luis Álvarez, señaló que las identidades de los involucrados se mantienen en reserva por razones propias de la investigación, aunque confirmó que ambos pertenecen a la misma familia.

Álvarez indicó además que el COER se encuentra presente en la zona y permanecerá durante varios días reforzando la seguridad y trabajando en materia de prevención.

El titular de la dependencia policial también confirmó que la víctima permanece en el mismo estado de salud al cierre de esta edición.

Por redacción de Pido la Palabra.