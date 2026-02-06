ADVERTENCIA POR MAREAS EXTRAORDINARIAS EN LA COSTA DEL GOLFO SAN MATÍAS

Sierra Grande | El Gobierno de Río Negro emitió una advertencia ante la ocurrencia de mareas extraordinarias en la costa del Golfo San Matías. El fenómeno está previsto para los próximos días y podría generar variaciones significativas en el nivel del mar en sectores costeros de la provincia.

Según la información oficial, estas mareas pueden producir anegamientos temporarios en áreas bajas, afectar accesos a playas y modificar las condiciones habituales para la navegación y las actividades recreativas. Ante este escenario, se solicita a la población extremar las precauciones, respetar las indicaciones de los organismos de seguridad y evitar circular por zonas costeras durante los horarios de mayor pleamar.

Las autoridades recomendaron a pescadores, navegantes y prestadores turísticos mantenerse informados a través de los canales oficiales y atender los partes meteorológicos y oceanográficos actualizados. Asimismo, se indicó que los equipos de emergencia y protección civil se encuentran en estado de alerta para realizar el seguimiento de la situación.

El Gobierno provincial recordó la importancia de la prevención y la responsabilidad individual para reducir riesgos asociados a este tipo de eventos naturales.

Fuente: GOBIERNO DE RIO NEGRO

https://rionegro.gov.ar/articulo/57765/precaucion-ante-mareas-extraordinarias-en-la-costa-del-golfo-san-matias