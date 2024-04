ADRIAN LOPEZ FIJÓ PLAZOS PARA LA OBRA DEL MÓDULO C2 Y CONDICIONES

Sierra Grande | El titular de la empresa HiPaRSA, Adrián López, se entrevistó con los vecinos de la Villa Hiparsa, concretamente con los afectados por el desborde del sistema cloacal de los módulos C2. Llegó al lugar en donde habitantes del lugar y concejales estaban haciendo la recorrida, junto al subsecretario de Obras Publicas de la Municipalidad de Sierra Grande, Marcelo Pereyra. Allí, verificó las tareas y mantuvo un dialogo que termino en una serie de compromisos y condicionamientos.

El funcionario expresó que “Es un reclamo de muchos años de los vecinos porque es un foco de contaminación tremendo. Se hizo una obra hace un tiempo, pero está mal hecha porque no funcionó y ahora se coordino con la Municipalidad, ARSA, HiPaRSA y Bomberos Voluntarios para iniciar un trabajo de fondo que es terminar la obra, hacerla bien, habilitarla y que los 48 vecinos de este sector se puedan conectar todos para solucionar definitivamente este problema”.

Los trabajos por el momento consisten en movimiento de suelo y limpieza, pero según dijo López “se va a hacer toda la red nueva y se van a conectar. Una vez que estén todos conectados, será levantado el tramo viejo”.

En este sentido explicó que ARSA colabora con la parte técnica y algunos elementos, la Municipalidad con equipamiento, HiPaRSA con personal para que trabajen en el lugar. “Es un trabajo conjunto para que la obra se pueda hacer”, señaló.

En el maco del encuentro, los mismos vecinos dijeron que hay quienes no se quieren conectar a la red, por lo que Adrián López aseguró que “la alternativa es una sola: o se conectan o se quedan sin comodato. No vamos a permitir que algunos vecinos sigan estropeando lo que otros quieren hacer. Vamos a ser duros, pero creo que llegado el momento ninguno va a quedar sin conectarse. Si esto no fuera así, vamos a rescindir los comodatos”.

“En tres semanas creo que la obra va a estar terminada. Ahora nos llevamos la sorpresa de que el suelo esta muy saturado y tenemos que ir rellenado, poniendo calcareo y material sólido”, dijo en virtud del cuadro de situación.

En relación con el reclamo y la movilización de los habitantes del lugar, señaló que “hay que entender la molestia de los vecinos, no nos tiene que molestar el reclamo porque es natural de quienes tienen que vivir con las ventanas que dan al sur, cerradas, con contaminación y con chicos que no pueden salir a jugar. Es un lugar que está muy dañado”, remarcó.

Fuente: Radio Libre – En este día.