ACUERDOS CONCILIATORIOS PERMITIERON RESOLVER TRES RECLAMOS POR PAGOS PENDIENTES EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | Un comerciante de Sierra Grande, propietario de una mueblería, resolvió tres procesos judiciales de menor cuantía relacionados con pagos pendientes por parte de clientes que habían adquirido colchones y un juego de mesa con sillas.

Los expedientes fueron tramitados en el Juzgado de Paz de Sierra Grande, donde las partes alcanzaron acuerdos conciliatorios para regularizar las deudas mediante planes de pago.

En el primer caso, una mujer informó que no había podido cumplir con el pago de un colchón debido a la falta de empleo. Tras la instancia de conciliación, se acordó cancelar la deuda en dos cuotas mediante transferencia bancaria.

El segundo proceso involucró a otra clienta que mantenía una deuda por la compra de dos colchones. La mujer explicó que atravesaba problemas de salud que habían dificultado el cumplimiento de los pagos. Las partes establecieron un esquema de dos cuotas, también a través de transferencias bancarias.

El tercer expediente correspondió a un hombre que registraba una deuda por la compra de una mesa con sillas. Durante la audiencia señaló que no contaba con empleo estable para afrontar el compromiso económico. El acuerdo alcanzado prevé pagos mensuales hasta completar el monto adeudado, mediante transferencia bancaria o en efectivo en la mueblería.

Los procesos de menor cuantía constituyen una vía para que comerciantes y consumidores puedan resolver conflictos vinculados a obligaciones económicas mediante acuerdos formalizados ante la justicia, incluso cuando existen dificultades que impiden el pago inmediato.

Fuente: Dirección de Comunicación Judicial – Poder Judicial de Río Negro