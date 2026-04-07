ACUERDO PARITARIO INICIAL Y ALERTA POR CAÍDA DE COPARTICIPACIÓN EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | El secretario general y de Hacienda de la Municipalidad de Sierra Grande, Nazareno Sepúlveda, confirmó que el Ejecutivo local y los gremios municipales alcanzaron un primer acuerdo paritario correspondiente al año 2026, tras una serie de reuniones iniciadas en febrero.

Según explicó en declaraciones radiales, el entendimiento permitió aplicar un incremento salarial en la liquidación de marzo, abonada en abril, luego de que no se registraran aumentos desde el inicio del año, más allá de un bono estival otorgado en enero. El acuerdo se concretó tras negociaciones con los sindicatos ATE y UPCN, e incluyó una recomposición que combina un aumento porcentual y el inicio del blanqueo de sumas no remunerativas.

Sepúlveda indicó que la propuesta inicial del Ejecutivo fue modificada durante la negociación, alcanzando finalmente un incremento del 10% más un 3,5%, con carácter acumulativo. Señaló además que el esquema se ubica por encima del índice inflacionario y mantiene el criterio de actualización sobre el salario básico vigente, lo que, según sostuvo, contribuye a la recuperación del poder adquisitivo.

El funcionario remarcó que las conversaciones continuarán en los próximos días para definir la evolución salarial del resto del semestre, en un contexto que calificó como “complejo” debido a la incertidumbre en los ingresos municipales. En ese sentido, destacó la necesidad de sostener el diálogo con los gremios durante todo el año.

En relación con la situación financiera, Sepúlveda advirtió sobre una caída en los recursos provenientes de la coparticipación. Explicó que el municipio había proyectado un incremento anual del 22%, por debajo de la inflación estimada, pero que en los primeros meses del año los ingresos efectivos se ubicaron entre un 20% y un 21% por debajo de lo previsto.

El secretario atribuyó esta disminución principalmente a la baja en la recaudación de impuestos nacionales vinculados al consumo, como el IVA, que inciden directamente en los fondos coparticipables. Aclaró que esta situación es generalizada en los municipios del país y no responde a modificaciones en los coeficientes de distribución.

Frente a este escenario, señaló que el municipio se encuentra en estado de alerta y trabaja en el fortalecimiento de la recaudación propia como principal herramienta para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, especialmente el pago de salarios y la prestación de servicios.

Asimismo, explicó que los fondos provenientes de programas específicos o financiamiento provincial no son de libre disponibilidad, ya que deben destinarse a proyectos determinados y rendirse posteriormente, por lo que no pueden utilizarse para gastos corrientes.

En cuanto a la estructura municipal, informó que actualmente el plantel cuenta con 267 trabajadores entre planta permanente y contratados, a los que se suman becarios y funcionarios. Indicó que desde el inicio de la actual gestión se registró una reducción en la cantidad total de empleados.

Finalmente, Sepúlveda subrayó que el contexto económico obliga a una administración prudente de los recursos y a evitar compromisos que no puedan sostenerse en el tiempo, en función de la variabilidad de los ingresos.

Fuente: En este día | Radio Libre