ACUERDO ENTRE UPCN, ATE Y EL EJECUTIVO MUNICIPAL POR SALARIOS Y CONDICIONES LABORALES

Sierra Grande | La Municipalidad de Sierra Grande confirmó el acuerdo alcanzado con los gremios UPCN y ATE en el marco de la negociación paritaria desarrollada durante esta semana, luego de que los representantes sindicales aceptaran la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo municipal.

Según se informó oficialmente, el acuerdo contempla la continuidad de la actualización salarial mediante el índice de inflación IPC y establece un incremento total del 6% que será liquidado con los haberes correspondientes a mayo, junio y julio, de acuerdo con el porcentaje de IPC de cada mes.

Además, se acordó el pago de bonos complementarios de 200 mil pesos para los meses de agosto y septiembre. El acta también incluye avances en temas vinculados a las condiciones laborales, el proceso de pase a planta permanente y la conformación de espacios de trabajo conjunto entre el Municipio y los gremios.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron la continuidad del diálogo con los sindicatos durante el proceso de negociación. La secretaria de Gobierno, Cintia Castillo, había señalado días antes del acuerdo que el Municipio mantenía “una mesa de diálogo bastante abierta y continua” con los representantes gremiales y los trabajadores municipales.

La funcionaria explicó que la reunión paritaria ya estaba prevista y sostuvo que la demora en su concreción respondió a cuestiones de agenda. También indicó que uno de los principales ejes de trabajo era el avance de la mesa para el pase a planta permanente, cuya primera reunión fue fijada para el 10 de junio.

Castillo señaló además que durante las conversaciones se abordaron temas relacionados con la entrega de indumentaria, mejoras edilicias y condiciones laborales en distintos espacios municipales. En ese sentido, reconoció dificultades estructurales en algunos edificios municipales y afirmó que el Ejecutivo trabaja de manera progresiva en tareas de acondicionamiento.

Respecto de la situación del personal becado, la secretaria de Gobierno indicó que actualmente el Municipio cuenta con alrededor de 30 trabajadores bajo esa modalidad y afirmó que la gestión busca reducir ese esquema mediante incorporaciones a contratos cuando las posibilidades presupuestarias lo permiten.

La funcionaria también sostuvo que las recategorizaciones del personal de planta permanente se realizan de manera automática y que se evalúan situaciones particulares de trabajadores contratados. En relación con la propuesta salarial, manifestó que el Ejecutivo elaboró una oferta “superadora” respecto de negociaciones anteriores, con mecanismos de actualización vinculados al IPC.

Tras el cierre de la paritaria de este martes, la intendenta Roxana Fernández confirmó la aceptación de la propuesta y señaló que el acuerdo representó “un cierre positivo” para las partes involucradas.

La jefa comunal destacó el diálogo sostenido con los sindicatos y afirmó que la instancia de negociación “siempre ha estado presente” entre el Ejecutivo y los representantes de los trabajadores municipales. También reconoció la participación de los gremios y de las áreas de Gobierno y Hacienda durante las conversaciones.

Fernández sostuvo que el Municipio mantuvo una política de explicar la situación financiera y las posibilidades presupuestarias al momento de discutir salarios. Además, afirmó que desde el inicio de la gestión se realizaron esfuerzos para avanzar en una recomposición salarial progresiva, garantizando el pago de sueldos y horas extras.

La intendenta consideró relevante que el acuerdo se alcanzara en el actual contexto económico y reiteró que el objetivo del Ejecutivo es sostener el diálogo y alcanzar consensos en el marco de las responsabilidades financieras del Municipio.

Fuente: En este día | Radio Libre