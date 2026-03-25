ACTO POR LOS 50 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | La Municipalidad de Sierra Grande llevó a cabo un acto conmemorativo al cumplirse 50 años del último golpe de Estado en Argentina. La actividad se desarrolló con la presencia de banderas de ceremonia de establecimientos educativos y representantes de fuerzas de seguridad, junto a autoridades municipales y provinciales.

Durante la ceremonia, la intendenta Roxana Fernández dirigió un mensaje en el que destacó la importancia de la memoria colectiva y el compromiso con la democracia y los derechos humanos. En su intervención, remarcó que la conmemoración no se limita al recuerdo histórico, sino que implica una reflexión sobre el presente y la responsabilidad de sostener las instituciones democráticas.

Fernández también se dirigió a niños, niñas y jóvenes presentes, a quienes señaló como actores centrales en la continuidad de los valores democráticos. En ese marco, subrayó el rol de la educación en la transmisión de lo ocurrido durante la última dictadura y la necesidad de fortalecer el compromiso ciudadano.

En su discurso, la jefa comunal hizo referencia al contexto del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, al que definió como cívico-militar, y mencionó las consecuencias institucionales, sociales y económicas del período. Asimismo, destacó la labor de organismos de derechos humanos y la vigencia de las consignas de memoria, verdad y justicia.

Finalizadas sus palabras, la intendenta junto al presidente del Concejo Municipal, Carlos Negri, depositaron una ofrenda floral en el monumento a Jorge Julio López. y encabezó el descubrimiento de una placa alusiva a los 50 años del golpe de Estado, en homenaje a las víctimas de la última dictadura.

El cierre de la ceremonia incluyó la participación del artista local Carlos Olmedo, quien interpretó obras del cancionero popular argentino vinculadas a la memoria colectiva.

Posteriormente, el ballet Somos Danza presentó una intervención artística.

Como actividad final, se realizó la suelta de 50 globos aerostáticos como símbolo del aniversario del golpe de Estado de 1976.

Fuente: En este día | Radio Libre