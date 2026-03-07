ACTIVIDADES Y MEDIDAS DE FUERZA POR EL 8M EN SIERRA GRANDE Y RÍO NEGRO

Sierra Grande | En el marco del Día Internacional de la Mujer, organizaciones sociales, gremios, instituciones y áreas estatales convocaron a distintas actividades en Sierra Grande y en la provincia de Río Negro para los días 8 y 9 de marzo.

A nivel local, el municipio informó la realización de una jornada pública el sábado 8 de marzo en la Plaza San Martín. La concentración está prevista para las 17 horas y contará con la participación de instituciones, gremios y organizaciones de la comunidad.

Durante la actividad se desarrollará una jornada de reflexión colectiva con intervenciones de representantes institucionales y organizaciones participantes. El programa incluye la lectura de manifiestos, una radio abierta con espacios de palabra, una marcha alrededor de la plaza y una feria de emprendedores con presencia de productoras y emprendedoras locales.

Entre las instituciones y organizaciones convocadas se encuentran la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el Instituto de Formación Docente Continua (IFDC), la Comisaría de la Familia y el Sistema de Abordaje Territorial.

A nivel mundial, la jornada se realiza en el marco del lema internacional propuesto para este año: “Derechos, justicia y acción por y para todas las mujeres y las niñas”, difundido por ONU Mujeres con motivo de la conmemoración del 8 de marzo.

En el plano provincial, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma de Río Negro convocó a una Jornada Nacional de Lucha con paro y movilizaciones durante los días 8 y 9 de marzo. Según informaron desde la organización, durante esas jornadas se realizarán asambleas, concentraciones, radios abiertas, retiro de los lugares de trabajo y movilizaciones en distintos puntos de la provincia.

La secretaria de Género de la CTA Río Negro, Edit Rajneri, convocó a trabajadores, organizaciones sociales y a la comunidad a participar de las actividades previstas en el marco de la conmemoración.

Por su parte, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) también anunció una jornada provincial de lucha con actividades sindicales que incluyen asambleas, concentraciones, radios abiertas, paros y retiro de los lugares de trabajo en organismos nacionales, provinciales y municipales.

En tanto, el Congreso General Extraordinario de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER), reunido en Villa Regina con la participación de las 18 seccionales del sindicato, resolvió realizar un paro docente provincial el 9 de marzo en el marco de las acciones vinculadas al Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Las distintas convocatorias forman parte de las actividades organizadas en Río Negro para la conmemoración del 8 de marzo, fecha establecida internacionalmente para visibilizar la situación de las mujeres y promover acciones vinculadas a derechos, condiciones laborales y participación social.

Por redacción de Pido la Palabra.