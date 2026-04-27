ACTIVARON PROTOCOLOS EN EL CET 12 DE SIERRA GRANDE TRAS UN MENSAJE ESCRITO EN UN AULA

Sierra Grande | El supervisor de Nivel Medio en Sierra Grande, Gustavo Cifuentes, se refirió a los hechos registrados en establecimientos educativos de la localidad y, en particular, a lo ocurrido el jueves en el Centro de Educación Técnica N° 12.

Según explicó, en uno de los salones del establecimiento se detectó una inscripción en una pared. Indicó que el mensaje no presentaba características amenazantes como otros casos conocidos previamente, aunque sostuvo que debía recibir el mismo tratamiento institucional.

Cifuentes señaló que, ante la situación, se activó el protocolo correspondiente, se realizaron las denuncias previstas y se coordinó una intervención conjunta con el equipo territorial, el Consejo Escolar y el Ministerio de Educación.

El funcionario consideró que estos episodios deben analizarse en un marco más amplio y los vinculó con problemáticas sociales que también impactan en las escuelas. En ese sentido, mencionó la circulación de hechos violentos en redes sociales y situaciones registradas fuera de los establecimientos.

Respecto del funcionamiento de los protocolos, explicó que cualquier mensaje de este tipo debe ser considerado con seriedad. Detalló que el procedimiento incluye dar aviso al 911, informar a las autoridades escolares y ministeriales, y avanzar luego con equipos técnicos interdisciplinarios para abordar la situación dentro de la institución.

También indicó que el objetivo principal no es únicamente identificar a quien realizó la inscripción, sino comprender la necesidad o demanda detrás del mensaje para brindar contención y respuestas adecuadas.

En relación con la comunidad educativa del CET 12, Cifuentes buscó transmitir tranquilidad y afirmó que durante los turnos posteriores al hecho ya se dispuso un dispositivo de trabajo con profesionales técnicos, entre ellos psicología, trabajo social y psicopedagogía, además del acompañamiento de equipos territoriales.

Finalmente, remarcó que la escuela debe continuar siendo un espacio seguro para estudiantes y familias, y sostuvo que este tipo de situaciones requiere intervención sostenida, articulación institucional y participación de distintos organismos del Estado.

Fuente: En este día | Radio Libre