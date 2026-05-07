ACTIVARON EL PROTOCOLO EN LA ESCUELA PRIMARIA N° 62 DE SIERRA GRANDE TRAS UN MENSAJE ESCRITO EN UN BAÑO

Sierra Grande | La Escuela Primaria N° 62 de Sierra Grande activó el miércoles por la mañana el protocolo institucional a partir de un mensaje escrito hallado en el baño de nenas del establecimiento.

La directora de la institución, Hebe Almeida, explicó a Radio Libre que, tras detectarse la situación, “se llevan a cabo todos los pasos que requiere dicha situación” y que el accionar fue inmediato.

Según indicó, se convocó a las familias de los estudiantes del sector correspondiente, identificado como ala norte, con el objetivo de informarles sobre lo ocurrido y las medidas adoptadas por la institución.

Además, señaló que hubo acompañamiento de la Comisaría 13, de la Supervisión de Nivel Primario y del ETAP, organismos que participaron para brindar tranquilidad a las familias y a los estudiantes.

Almeida remarcó que se trata de una situación en la que se resguarda a los menores de edad involucrados y sostuvo que las estudiantes pudieron “reflexionar y reconocer lo sucedido”.

Finalmente, indicó que la escuela continuará trabajando institucionalmente sobre el tema y abordará lo ocurrido “con mucha responsabilidad”.

Fuente: En este día | Radio Libre