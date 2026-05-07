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ACTIVARON EL PROTOCOLO EN LA ESCUELA PRIMARIA N° 62 DE SIERRA GRANDE TRAS UN MENSAJE ESCRITO EN UN BAÑO
La directora del establecimiento, Hebe Almeida, informó que el miércoles por la mañana se aplicaron las medidas previstas por el protocolo institucional y se convocó a las familias del sector involucrado.
Sierra Grande | La Escuela Primaria N° 62 de Sierra Grande activó el miércoles por la mañana el protocolo institucional a partir de un mensaje escrito hallado en el baño de nenas del establecimiento.
La directora de la institución, Hebe Almeida, explicó a Radio Libre que, tras detectarse la situación, “se llevan a cabo todos los pasos que requiere dicha situación” y que el accionar fue inmediato.
Según indicó, se convocó a las familias de los estudiantes del sector correspondiente, identificado como ala norte, con el objetivo de informarles sobre lo ocurrido y las medidas adoptadas por la institución.
Además, señaló que hubo acompañamiento de la Comisaría 13, de la Supervisión de Nivel Primario y del ETAP, organismos que participaron para brindar tranquilidad a las familias y a los estudiantes.
Almeida remarcó que se trata de una situación en la que se resguarda a los menores de edad involucrados y sostuvo que las estudiantes pudieron “reflexionar y reconocer lo sucedido”.
Finalmente, indicó que la escuela continuará trabajando institucionalmente sobre el tema y abordará lo ocurrido “con mucha responsabilidad”.
Fuente: En este día | Radio Libre