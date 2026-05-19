ACTIVARON EL PROTOCOLO EN EL CET N° 12 DE SIERRA GRANDE POR UNA FRASE AMENAZANTE

Sierra Grande | El supervisor de Nivel Medio de Sierra Grande, Gustavo Cifuentes, confirmó la activación del protocolo de actuación en el CET N° 12 luego del hallazgo de una frase amenazante en uno de los baños del establecimiento educativo.

En declaraciones a Radio Libre, Cifuentes explicó que la situación motivó la aplicación inmediata de las medidas previstas para este tipo de casos.

“Se activó el protocolo nuevamente porque se encontró una frase amenazante en el baño y tuvimos que actuar en consecuencia”, señaló.

El funcionario indicó además que durante la jornada se realizarán encuentros con docentes y familias para informar lo sucedido y analizar posibles acciones conjuntas.

“Entendemos que, si bien desde la escuela se están tomando algunas acciones y determinaciones con los estudiantes y los profesores, también necesitamos la colaboración de la familia”, expresó.

Según informó, la convocatoria fue prevista para las 18:30 con docentes y a las 19:00 con las familias de los estudiantes.

Cifuentes remarcó que todos los mensajes de este tipo deben ser considerados de igual manera y anticipó que las autoridades educativas evaluarán cómo continuar ante la reiteración de estos episodios.

Fuente: En este día | Radio Libre