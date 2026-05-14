ACTIVARON EL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA ESRN N° 39 POR EL INGRESO DE UN ARMA BLANCA

Sierra Grande | La dirección de la ESRN N° 39 confirmó la activación del protocolo de seguridad institucional luego de detectarse que una estudiante había ingresado con un arma blanca al establecimiento educativo.

La directora del establecimiento, María Laura Fernández, confirmó a Radio Libre que el elemento fue detectado al momento del ingreso de la alumna, lo que motivó la inmediata aplicación de las medidas previstas para este tipo de situaciones.

“Una alumna llevó un arma blanca a la escuela. Se detectó al ingreso, se activó el protocolo y se intervino con la comisaría local y el acompañamiento del supervisor. Luego se hizo la denuncia correspondiente”, indicó la directiva.

Fernández señaló además que no se registraron incidentes dentro de la institución y aclaró que “no fue una amenaza masiva”, aunque explicó que se trató de un caso que requería la activación del protocolo establecido por normativa.

La situación tomó estado público luego de que la escuela notificara formalmente a las familias sobre lo ocurrido, debido a la intervención de agentes externos en el ámbito educativo.

En el comunicado enviado por el equipo directivo, la institución informó:

“Se informa que en el día de la fecha se activó el protocolo de seguridad de la institución de manera preventiva, siguiendo las normativas vigentes y con el objetivo de resguardar a estudiantes, docentes y personal escolar. En función de ello, se dio intervención a los equipos y organismos correspondientes con el fin de realizar el abordaje interinstitucional que tal situación amerita”.

El texto agrega que la situación “fue controlada de acuerdo a los procedimientos establecidos”, y que las acciones se desarrollaron “con normalidad y responsabilidad”.

Asimismo, desde la institución señalaron que se priorizó “el bienestar de toda la comunidad educativa” y agradecieron el acompañamiento del personal docente durante la intervención.

Fuente: En este día | Radio Libre