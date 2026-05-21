ACTIVACIÓN DE PROTOCOLOS ESCOLARES: CIFUENTES DESTACÓ EL ROL DE LAS FAMILIAS Y LA ESCUCHA A LOS ADOLESCENTES

Sierra Grande | Durante una entrevista con Radio Libre, Cifuentes indicó que, frente a la aparición de mensajes amenazantes en una institución educativa, se activa un protocolo específico que contempla la intervención de autoridades escolares, supervisión, Ministerio de Educación y Consejo Escolar, además de la realización de una denuncia penal.

“El protocolo es un procedimiento que tiene que aplicar la escuela cuando descubre estos mensajes. Se informa a las autoridades correspondientes, se realiza una denuncia penal y se trabaja en resguardo de la integridad física de estudiantes, docentes y de toda la comunidad educativa”, explicó.

Según detalló, la activación del protocolo también implica la suspensión temporal de actividades para permitir la planificación de acciones internas junto a los equipos técnicos y de orientación escolar. Estas intervenciones incluyen el trabajo con estudiantes, docentes y familias.

Cifuentes remarcó que, una vez iniciadas las actuaciones judiciales, el proceso continúa bajo la órbita de la Justicia y que el sistema educativo solo interviene cuando es requerido formalmente.

En relación con las formas de intervención dentro de las escuelas, sostuvo que las instituciones educativas vienen desarrollando estrategias para abordar situaciones vinculadas a violencia, demandas de los adolescentes y dificultades de comunicación. En ese marco, destacó la importancia de construir espacios de diálogo entre adultos y jóvenes.

“El adolescente está planteando una demanda concreta, que es ser escuchado”, afirmó.

El supervisor consideró que uno de los principales desafíos actuales es fortalecer la comunicación dentro de las familias y generar instancias de escucha activa. También planteó la necesidad de reducir el tiempo de exposición a dispositivos y redes sociales para favorecer el diálogo cotidiano.

“Tenemos que replantearnos si realmente estamos teniendo una comunicación con nuestros jóvenes adolescentes. No solamente preguntar cómo les fue, sino generar un diálogo donde el mensaje se reciba y haya devolución”, señaló.

Además, indicó que las escuelas no pueden abordar estas situaciones de manera aislada y que es necesario el acompañamiento de otras instituciones y organismos. En ese sentido, informó que se realizaron reuniones con el área de Salud Mental del Hospital Pablo Bianchi para coordinar estrategias conjuntas.

Cifuentes también advirtió sobre el incremento de situaciones de violencia entre adolescentes y sostuvo que se trata de una problemática social que excede el ámbito escolar. “No ocurre solamente en una institución educativa, sino que se evidencia en distintos espacios de la sociedad”, expresó.

Por otra parte, se refirió a la circulación de información en redes sociales y medios de comunicación y pidió priorizar los canales oficiales de las instituciones educativas para evitar confusiones o versiones incompletas de los hechos.

Finalmente, sostuvo que el trabajo preventivo requiere compromiso conjunto entre familias, escuelas y organismos estatales, además de políticas públicas orientadas a las adolescencias.

“Necesitamos generar espacios donde los jóvenes puedan expresar lo que les pasa y sentirse escuchados”, concluyó.

Fuente: En este día | Radio Libre