ACCIONES Y COMPROMISO CON LA SALUD EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Sierra Grande | En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Hospital Dr. Osvaldo Pablo Bianchi de Sierra Grande reafirma su compromiso con la salud femenina a través de una campaña integral de control ginecológico gratuito. La iniciativa se llevará a cabo durante los días 6 y 7 de marzo, de 8 a 14 horas, en los consultorios externos del hospital, ofreciendo toma de PAP, exploración mamaria y valoración ginecológica para mujeres de todas las edades.

La doctora Rose Arredondo, médica del hospital de Sierra Grande, destacó la importancia de esta iniciativa, que no solo se enfoca en los controles ginecológicos, sino también en la información y concientización sobre diversas problemáticas que afectan a las mujeres. «Con mis compañeras de salud mental buscamos abarcar temas como la violencia de género, sus distintas formas y cómo afectan a cada mujer. Queremos que se entienda que no hay que naturalizar situaciones que no están bien», afirmó Arredondo.

En ese sentido, durante las jornadas también se entregará folletería y se ofrecerán espacios de diálogo sobre violencia de género, abuso sexual infantil y otras problemáticas sociales que muchas veces son invisibilizadas.

Atención organizada y soluciones ante la demanda

Desde las 8, la atención será por orden de llegada. En caso de alta demanda, los turnos podrán extenderse a próximos días, o incluso reprogramarse para la semana siguiente, garantizando que todas puedan acceder al servicio.

Para aquellas mujeres que requieran estudios complementarios como mamografías, el hospital gestionaría un traslado conjunto a la ciudad de Viedma para asegurar el acceso a estos exámenes. «Buscamos no solo ofrecer el servicio, sino también garantizar que nadie quede sin la posibilidad de realizar su control de salud», enfatizó la doctora Arredondo.

Acceso a derechos y garantías en salud

Arredondo también destacó que en el hospital público de Sierra Grande las mujeres pueden acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) de manera confidencial y sin demoras injustificadas. «Queremos que las mujeres sepan que pueden acercarse a consultar y que serán atendidas con privacidad y respeto, sin rechazos ni dilaciones innecesarias», aseguró.

Fuente: Radio Libre | En este día.