ACCIDENTE VIAL EN EL ACCESO NORTE DE SIERRA GRANDE

Sierra Grande | Un accidente de tránsito se registró este martes en la ruta de acceso norte a Sierra Grande, a aproximadamente 12 kilómetros de la localidad. El siniestro involucró a un vehículo de nacionalidad chilena que, por causas que se investigan, impactó contra el guardarrail, el cual se introdujo en el habitáculo por el lado del acompañante.

Al lugar acudieron Bomberos Voluntarios de Sierra Grande, a cargo del jefe del cuerpo activo, Javier Quilodrán. Según informó, en el rodado se desplazaban cinco personas: dos adultos y tres menores de edad.

Como consecuencia del impacto, una persona menor de edad quedó atrapada dentro del vehículo con múltiples fracturas. Quilodrán detalló que se realizó una atención inmediata a la víctima mientras se procedía al rescate. Para liberar a la persona atrapada, el personal utilizó tijera hidráulica para cortar partes del vehículo y una sierra sable para seccionar el guardarrail, que mantenía inmovilizada a la víctima.

Una vez liberada, se efectuó la atención en ambas piernas, que presentaban fracturas, se realizó la estabilización en tabla rígida y posteriormente se entregó a la ambulancia para su traslado al hospital.

El jefe de bomberos indicó además que los cinco ocupantes del vehículo fueron derivados al centro de salud para su evaluación y atención médica. De acuerdo con los dichos de los ocupantes, el conductor se habría quedado dormido antes del impacto.

Por su parte, el comisario Claudio Chazarreta, desde la Comisaría 13ª, informó que el hecho ocurrió alrededor de las 06:17 horas en el kilómetro 1251 de la Ruta Nacional 3. Precisó que el grupo familiar, de nacionalidad chilena, se dirigía hacia la ciudad de Trelew, provincia de Chubut, cuando el vehículo perdió el control e impactó contra el guardarrail. Indicó además que trabajaron en el lugar personal policial, bomberos y servicios de salud, y que el médico policial certificó que las lesiones de los ocupantes fueron de carácter leve.