ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN RUTA NACIONAL 3 DEJÓ A UN ADULTO MAYOR LESIONADO

Sierra Grande | El titular del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Sierra Grande, Javier Quilodrán, informó a Radio Libre sobre un accidente de tránsito ocurrido este jueves en la Ruta Nacional 3, a unos 10 kilómetros del acceso norte a la localidad.

Según detalló, el cuartel recibió un llamado de emergencia a las 20:52, tras lo cual se activó el toque de sirena para convocar al personal. A las 20:56 salieron las unidades 10 y 11, encabezadas por Quilodrán y un equipo integrado por los bomberos Godoy, Cayuqueo, Pedraza, Prafil, López Chaparro, Cayuqueo y Martín.

Al llegar al lugar, los equipos encontraron un vehículo volcado de costado, tras lo que describieron como una pérdida de control en una curva. En el interior se hallaba un hombre adulto mayor, atrapado en el habitáculo.

Los bomberos procedieron a la estabilización primaria del rodado y luego realizaron la extracción de la víctima, quien presentaba dolor y un notorio cansancio, aunque permanecía consciente. Tras brindarle la atención primaria, fue trasladado al hospital local por personal de salud.

La intervención finalizó a las 21:21, cuando las dotaciones regresaron a la base. Quilodrán indicó que, pese a la magnitud del accidente, la actividad del cuartel continuó con normalidad una vez finalizadas las tareas.

