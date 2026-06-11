ABSUELVEN A RENZO TAMBURRINI EN LA CAUSA TECHO DIGNO TRAS DIEZ AÑOS DE PROCESO JUDICIAL

Sierra Grande | El exintendente de Sierra Grande, Renzo Tamburrini, se refirió este jueves a la absolución dictada en el marco de la causa Techo Digno, un proceso judicial que se extendió durante una década y en el que se investigaba la administración de fondos destinados a la construcción de viviendas durante su primera gestión de gobierno.

En declaraciones a Radio Libre, Tamburrini afirmó que la resolución judicial representa el cierre de una etapa marcada por las consecuencias personales, familiares y políticas derivadas de la investigación.

“Fueron diez años de un suplicio permanente”, señaló el exjefe comunal, quien indicó que el proceso generó un desgaste tanto en el ámbito personal como en su entorno más cercano.

Durante la entrevista, destacó que la implementación de sistemas digitales de gestión municipal durante su administración resultó relevante para la defensa presentada en el juicio. Según explicó, esa documentación permitió respaldar la versión de los hechos sostenida por los acusados.

Tamburrini remarcó que durante el debate judicial no se acreditaron desvíos de fondos públicos, retornos económicos hacia funcionarios ni vínculos personales entre autoridades municipales y representantes de la empresa contratista. Además, sostuvo que todos los pagos realizados en el marco del programa fueron efectuados mediante transferencias bancarias.

El exintendente manifestó que la absolución no elimina completamente las consecuencias generadas por una investigación de larga duración. En ese sentido, señaló que la acusación pública produjo un impacto en la imagen de los involucrados y sostuvo que el proceso influyó en la percepción social sobre su figura política.

A lo largo de la entrevista, Tamburrini vinculó la causa con el contexto político nacional de los años posteriores a la finalización de su primera gestión. Según expresó, la investigación formó parte de una serie de denuncias impulsadas contra administraciones municipales vinculadas al peronismo en distintas provincias del país.

Asimismo, afirmó que la causa se originó a partir de auditorías realizadas sobre el programa Techo Digno y sostuvo que en Río Negro las actuaciones judiciales tuvieron una continuidad que, según su interpretación, respondió a intereses políticos.

Consultado sobre la relación entre política y justicia, sostuvo que considera que la causa tuvo motivaciones políticas. Argumentó que durante las primeras etapas del expediente no se analizaron adecuadamente las pruebas aportadas por la defensa y señaló que recién durante el juicio oral pudieron exponer integralmente su posición.

No obstante, también destacó el rol del tribunal que intervino en el debate oral. “Fuimos escuchados y todas las pruebas fueron tenidas en cuenta”, expresó al referirse al fallo absolutorio.

Tamburrini recordó que los hechos investigados se remontan al período comprendido entre 2011 y 2015, cuando ejercía su primer mandato como intendente de Sierra Grande. Indicó que las obras correspondientes al programa Techo Digno comenzaron a ejecutarse en 2015 y que posteriormente, durante la gestión municipal siguiente, se promovieron las denuncias que dieron origen a la causa.

El exintendente también hizo referencia al impacto que el proceso tuvo sobre su participación pública y política. Señaló que durante estos años redujo su presencia en actividades comunitarias y reconoció que la situación generó un efecto de desgaste personal.

Respecto de una eventual vuelta a la función pública, afirmó que actualmente no analiza un regreso inmediato a la gestión de gobierno, aunque sostuvo que mantiene su compromiso con la actividad social y comunitaria.

La absolución conocida este jueves no implica el cierre definitivo del expediente, ya que la Fiscalía aún cuenta con instancias procesales para recurrir la decisión judicial. Sin embargo, Tamburrini consideró que el fallo representa un reconocimiento a los argumentos expuestos por la defensa durante el juicio.

Según expresó, la resolución le permite afrontar una nueva etapa con mayor tranquilidad después de diez años de investigación y de debate público en torno a la causa.

Fuente: En este día | Radio Libre