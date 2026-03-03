ABSOLVIERON AL EXINTENDENTE DE FERNÁNDEZ ORO EN LA CAUSA TECHO DIGNO

El tribunal que intervino en el juicio por la causa Techo Digno en Fernández Oro absolvió al exintendente Juan Oscar Reggioni y al empresario Néstor Raúl Sarasola, titular de la firma constructora vinculada al convenio investigado. La decisión fue adoptada por unanimidad.

El Ministerio Público Fiscal había acusado a Reggioni como autor de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso real con peculado, y a Sarasola como partícipe necesario. La imputación se centró en la ejecución de un acuerdo para la construcción de 50 viviendas en el marco del programa federal Techo Digno.

Según la acusación, durante el desarrollo del convenio se habrían efectuado pagos indebidos y destinado fondos a fines distintos de los previstos originalmente, lo que habría generado un perjuicio al Estado y un beneficio para la empresa constructora.

En su análisis, el tribunal examinó la descripción de los hechos y la prueba producida durante el debate. Señaló inconsistencias en los parámetros utilizados para evaluar el avance físico de obra y su correlato económico, así como diferencias entre mediciones elaboradas por distintos organismos técnicos.

La sentencia indicó que no se acreditó con el grado de certeza requerido la existencia de un beneficio indebido ni de un perjuicio concreto al erario público. También sostuvo que no se probó la existencia de un acuerdo previo o maniobra entre el exintendente y el empresario que permitiera encuadrar la conducta en la figura penal seleccionada.

Respecto del delito de peculado, el tribunal analizó el alcance del verbo “sustraer” previsto en el artículo 261 del Código Penal y su diferencia con la reasignación de partidas dentro del ámbito de la administración pública. Señaló que la acusación no delimitó con precisión los elementos típicos necesarios para sostener la imputación.

Asimismo, valoró la normativa provincial y municipal vinculada a la autonomía de los municipios y a la posibilidad de reasignación presupuestaria bajo determinadas condiciones. Concluyó que la prueba producida no permitió acreditar los extremos de la acusación contra ambos imputados.

La causa forma parte de la investigación provincial vinculada al programa Techo Digno, que involucra a exintendentes y empresarios en distintos municipios de Río Negro. Con este antecedente judicial, se espera que avance la definición de la situación procesal de otros exjefes comunales alcanzados por la misma investigación, entre ellos los exintendentes de Sierra Grande, Renzo Tamburrini y Nelson Iribarren, así como funcionarios que integraron sus gabinetes en áreas como Gobierno y Obras Públicas.

El fallo en Fernández Oro establece un precedente que podría incidir en el análisis de los restantes expedientes derivados del mismo programa habitacional, en los que se investigan presuntas irregularidades en la administración de fondos nacionales destinados a viviendas.

Fuente: Poder Judicial Río Negro