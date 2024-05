ABRAZO SIMBÓLICO AL CORREO ARGENTINO

Sierra Grande | La comunidad serrana se manifestó en un abrazo simbólico a la sede serrana del Correo Argentino, en defensa de la fuente de trabajo de cuatro los cuatro empleados intimados a dejar sus empleos y para manifestar el rechazo al cierre de la sucursal. en este marco, se firmó un petitorio. En Playas Doradas también hubo acciones organizadas por vecinos de la villa balnearia.

La iniciativa surgió de una autoconvocatoria realizada una vez conocidas las intimaciones a los trabajadores y llegado el día de la manifestación, mediante la llamada de los mismos empleados del Correo.

En la sede del Correo, vecinos, referentes gremiales e institucionales, autoridades municipales, acompañaron a los trabajadores y a sus familias en rechazo a las medidas implementadas por el Gobierno Nacional en virtud de la reestructuración y achique de la estructura del Estado.

Un momento emotivo se vivió en el momento de la lectura de la carta de la hija del empleado mas antiguo del Correo, conocido en la comunidad como “Pita” Luquet. Su hija, Ivana señaló que su padre no es merecedor de esto y trajo a la memoria la situación vivida en el 2000, cuando el Correo prescindió de sus servicios por primera vez.

“Otra vez el Correo Argentino en la nebulosa, otra vez miles de obreros sin laburo, otra vez los aprietos, el juego sucio, el olvido por parte del Estado, su empleador. Otra vez mi viejo desafectado del Correo Argentino, hoy con 60 años y 30 años de aportes, entonces yo me pregunto: ¿mi viejo es casta Señor Presidente? que alguien me explique porque no entiendo”, dijo la hija del popular cartero.

“Le quitaron la estabilidad económica, le quitan parte de su vida y acá hay un solo culpable, el Estado generador de tanta incertidumbre e injusticia, un Estado indiferente, con personajes que están al frente de tremendas decisiones”, agregó.

Además, la joven cuestionó la toma de decisiones a miles de kilómetros “sin conocer la realidad de un pueblo y de sus empleados” y expresó que “los trabajadores no tienen que ser reestructurados, ni ajustados. El trabajador es el recurso necesario para que un país salga adelante”, advirtió al tiempo que remarcó que Sierra Grande se queda sin un servicio.

Sobre el final, dijo de manera enfática: “Y si hoy lo pudiera mirar a los ojos Señor Presidente, le gritaría en la cara que mi viejo no es casta, que mi viejo es un laburante digno, honrado, honesto y con un corazón inigualable, con más responsabilidad social que muchos de sus militantes y lo que tiene se lo ganó trabajando y orgullosa digo, hija del cartero “Pita” Luquet”.

Acciones en Playas Doradas

En la villa balnearia un grupo de vecinos fue a la estafeta del Correo Argentino, para visibilizar el servicio y también su reclamo, ya que es el único medio de comunicación postal en el lugar. “Exigimos a los que toman decisiones, lo dejen abierto”, dice la voz de una de las vecinas en un video que se viralizó para dar a conocer el reclamo, mientras que decenas de cartas simbólicas son remitidas a quienes están ejecutando a la entidad.

Fuente: Pido la palabra

Imagen: Municipalidad de Sierra Grande