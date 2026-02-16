ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES 2026 EN EL INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DE SIERRA GRANDE

Sierra Grande | El director del Instituto de Formación Docente Continua (IFDC) de Sierra Grande, Carlos Olmedo, informó a Radio Libre que se encuentran abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo 2026 en las carreras de Profesorado de Educación Primaria y Profesorado de Educación Inicial.

Según precisó, hay vacantes disponibles y el período de inscripción se extenderá durante todo el mes de febrero.

En relación con la documentación requerida, Olmedo detalló que los aspirantes deberán presentar certificado de estudios completos, analítico o constancia de título en trámite; fotocopia del DNI; fotocopia del acta de nacimiento; constancia de CUIL; una fotografía tipo carnet 4×4 y una carpeta colgante para la entrega del material.

El Instituto de Formación Docente funciona en la Escuela N° 60 de Sierra Grande y la atención para inscripciones se realiza en el horario de 16 a 22 horas, a través de la Secretaría de Estudiantes.

El directivo invitó a la comunidad de Sierra Grande a acercarse a la institución para recibir información e iniciar el trámite correspondiente.

Fuente: En este día | Radio Libre