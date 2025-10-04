A RODAR ESCUELA 2025: SELECCIONADOS DESTACADOS DE SIERRA GRANDE PARA LA INSTANCIA PROVINCIAL

Sierra Grande | En diálogo con Radio Libre, Belén Baleija, referente local de A Rodar Escuela, celebró la participación de las instituciones educativas de Sierra Grande en la edición 2025 del programa. Este año, más de 325 estudiantes de 10 escuelas presentaron un total de 20 producciones, entre narrativas audiovisuales, sonoras y visuales.

“A Rodar Escuela es un festival de cortometrajes y colectivo audiovisual del Ministerio de Educación y DDHH de Río Negro, que invita a todas las escuelas de la provincia a realizar experiencias educativas audiovisuales”, explicó Baleija. “Estoy muy feliz, la participación que tuvimos en Ciudad Grande es para destacar en toda la provincia. Tuvimos dos seleccionados que participarán en noviembre en Las Grutas”.

Los trabajos seleccionados son:

ESRN Nº 39 con el audiovisual Ese ruido llamado violencia, dirigido por el profesor Ariel Miranda.

Escuela Primaria Nº 62 con el visual Leer también es divertido, realizado por estudiantes de primer grado junto a la docente Sulema Antenao.

Baleija detalló que las producciones abarcan cinco categorías: educación inicial, primaria, especial, secundaria y adultos, y tratan temáticas como alfabetización, convivencia, sustentabilidad y ciudadanía digital.

El encuentro local para compartir y exponer las producciones se realizará el 24 de octubre en el Club Vuta Mahuida, con dos turnos: de 10 a 12 horas y de 13 a 15 horas. “La idea es que todos puedan presentar su trabajo y compartir experiencias”, comentó la referente.

La actividad es abierta al público y permitirá apreciar una variada muestra de cortos, podcasts, memes, fotografías y otras formas de narrativa visual y sonora, destacando la creatividad y el esfuerzo de estudiantes y docentes.

Además de la instancia local, los trabajos seleccionados participarán en la cierre provincial en noviembre en Las Grutas, donde se reunirán con otros seleccionados de toda la provincia. Baleija destacó la importancia de incentivar estas producciones para fomentar la educación artística y audiovisual entre los estudiantes: “Este año la propuesta fue muy aceptada y esperamos que el próximo se duplique o triplique la cantidad de producciones presentadas”.

Escuelas participantes de Sierra Grande:

ESRN Nº 39

Escuela Nº 62

Escuela Nº 60

Escuela Nº 251

Escuela Especial Nº 11

IFDC (Instituto de Formación Docente Continua)

ITS

Escuela Nº 171 de Cona Niyeu

Escuela Nº 141 de Arroyo Ventana

Jardín Luz de Luna

EBBA Nº 26

