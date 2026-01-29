A PEDIDO DE LA FISCALÍA, QUEDÓ EN PRISIÓN PREVENTIVA UN MOCHILERO IMPUTADO POR INCENDIO DE PASTIZALES EN ARROYO VERDE

Puerto Madryn | El Ministerio Público Fiscal de la provincia del Chubut imputó por el delito de incendio intencional a un hombre detenido el domingo por la tarde en la zona de Arroyo Verde, acusado de haber iniciado un foco ígneo sobre la Ruta Nacional N° 3. A pedido de la Fiscalía, el juez penal Horacio Yanguela dispuso su prisión preventiva por el plazo de 20 días mientras avanza la investigación.

La medida fue adoptada durante la audiencia de control de detención y apertura de la investigación, realizada este lunes al mediodía en los Tribunales de Puerto Madryn.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 1309 de la Ruta Nacional N° 3, donde se detectó un incendio de pastizales advertido por automovilistas que circulaban por el lugar. Tras el aviso, personal policial de Arroyo Verde acudió de manera inmediata y logró sofocar el fuego, evitando su propagación.

Durante un rastrillaje preventivo en la zona, los efectivos observaron a un hombre caminando por la ruta, a la altura del kilómetro 1310, quien presentaba quemaduras superficiales en una de sus piernas. Al advertir la presencia policial, el individuo intentó deshacerse de un encendedor y otros elementos, por lo que fue detenido como presunto autor del incendio.

El imputado fue identificado como Juan Ignacio Muñoz, de 34 años, oriundo de la provincia de Tucumán. En la audiencia, el fiscal Juan Pablo Santos formuló cargos por incendio intencional, expuso los elementos reunidos en esta etapa inicial y solicitó la prisión preventiva para asegurar el normal desarrollo del proceso. El pedido fue admitido por el magistrado, con la conformidad de la defensa.

Desde el Ministerio Público Fiscal se destacó la rápida intervención policial tras el aviso de los conductores y se subrayó la necesidad de actuar de manera inmediata ante conductas que puedan derivar en incendios forestales. El avance de la causa se da en un contexto de advertencias recientes realizadas por autoridades de cuerpos de bomberos de la región sobre el origen de focos ígneos, entre ellas las declaraciones efectuadas días atrás por el jefe del cuartel de bomberos voluntarios de Sierra Grande, Javier Quilodrán, en relación con situaciones similares.

La investigación tendrá un plazo de seis meses.

Fuente: Ministerio Público Fiscal de Chubut.