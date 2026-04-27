A 50 AÑOS DEL GOLPE, EL IFDC DE SIERRA GRANDE IMPULSA JORNADAS SOBRE MEMORIA Y DEMOCRACIA

Sierra Grande | El Instituto de Formación Docente Continua (IFDC) de Sierra Grande puso en marcha una agenda de actividades en el marco de la conmemoración por los 50 años de la última dictadura cívico-militar en Argentina. La propuesta se desarrolla bajo el lema “Democracia, siempre. La tarea permanente de consolidar el futuro”.

El director de la institución, Carlos Olmedo, informó en Radio Libre que el ciclo comenzó la semana pasada con recorridos por sitios de la memoria de la localidad, coordinados por la profesora Leonora Aimale. Según explicó, durante esa jornada hubo un recorrido por espacios vinculados a delitos y crímenes de lesa humanidad, con acompañamiento del municipio.

La primera actividad pública ya se realizó con una mesa de oradores integrada por los profesores de Historia Daniel Paye y Gustavo Cifuentes.

Olmedo señaló que las jornadas buscan generar instancias de reflexión sobre la democracia, los derechos humanos y la participación ciudadana. En ese sentido, indicó que las puertas del instituto permanecen abiertas para quienes deseen asistir y participar de los encuentros.

La agenda prevista continúa con encuentros de 19 a 21 horas, con los siguientes ejes temáticos:

28 de abril: Formas de resistencia social frente a la vulneración de los derechos humanos.

Formas de resistencia social frente a la vulneración de los derechos humanos. 8 de mayo: Proyección e imaginación de mundos más justos e inclusivos. El valor de la literatura, la música y el arte.

Sobre la jornada del 8 de mayo, Olmedo explicó que estará orientada a las expresiones culturales y su vínculo con los procesos históricos, incluyendo producciones musicales surgidas durante la dictadura y también en el retorno democrático de 1983.

El directivo remarcó la importancia de sostener la democracia y promover espacios de debate y memoria colectiva a través de la educación pública.

Fuente: En este día | Radio Libre