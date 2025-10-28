60 LOTES CON SERVICIOS PARA SIERRA GRANDE

El Gobierno de la provincia de Río Negro anunció la extensión hasta el 30 de octubre del período de inscripción y entrega de documentación para quienes deseen acceder a uno de los 60 lotes con servicios disponibles en la localidad de Sierra Grande, en el marco del programa provincial Río Negro Suelo Urbano. El objetivo de la iniciativa es brindar a familias rionegrinas la posibilidad de acceder a un terreno propio provisto de agua, energía eléctrica y alumbrado público.

La atención se realiza de 8 a 13 horas en la delegación del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV), ubicada en Calle 2 de Abril N°155, barrio Centro. Las personas que ya se encuentran inscriptas y deban completar documentación también podrán presentarse durante estas jornadas.

Según informaron desde el organismo, la inscripción se realizará en el lugar, junto con el registro en el padrón de demanda habitacional del IPPV.

Requisitos para la inscripción

Inscribirse en el Registro de Demanda del IPPV (trámite que se efectúa en el mismo operativo).

Ser mayor de edad.

Ser argentino/a o naturalizado/a.

Contar con una residencia mínima de 5 años en Sierra Grande.

Acreditar ingresos dentro del rango de 1 a 10 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

No ser titular de otros bienes inmuebles.

No poseer una imputación firme o condena por usurpación o toma de tierras públicas.

El programa Río Negro Suelo Urbano busca generar condiciones de acceso justo al suelo urbano para la construcción de viviendas, priorizando a residentes locales y promoviendo el arraigo en las comunidades de la provincia.

Fuente: Gobierno de la Provincia de Río Negro.