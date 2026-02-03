60 FAMILIAS DE SIERRA GRANDE ACCEDERÁN A LOTES CON SERVICIOS

Sierra Grande | Este martes se llevó a cabo el sorteo público donde 60 familias de Sierra Grande resultaron beneficiarias de lotes con servicios en el marco del programa provincial Suelo Urbano, según informó el Gobierno de Río Negro. La selección de beneficiarios se realizó a partir de un procedimiento llevado a cabo ante escribana pública y fue transmitido en directo por diversos canales oficiales sin presencia de público en el lugar. En ese procedimiento se verificó el número de legajo y el nombre de cada titular antes de incorporarlo a una urna, de la que luego se extrajeron los nombres de los 60 beneficiarios y de 15 suplentes.

Los terrenos sorteados pertenecen a HiPaRSA y serán entregados con servicios de energía eléctrica, agua potable y alumbrado público, obras financiadas con recursos provinciales a través del IPPV, con una inversión superior a 244 millones de pesos y con obras en ejecución que ya superaban el 50% de avance al momento del sorteo.

Al sorteo se habían inscrito 315 personas interesadas en acceder a un lote con servicios. Además de los 60 beneficiarios, se designaron 15 suplentes que podrán ser adjudicados en caso de que algún titular no cumpla con la presentación de informes o documentación exigida por el IPPV.

El interventor del IPPV, Mariano Lavin, presidió el acto junto a la intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández, y otras autoridades provinciales, municipales y referentes sociales. Lavin destacó la continuidad de las obras públicas para facilitar el acceso al suelo y a la vivienda a través del programa, y subrayó la importancia de facilitar el acceso a lotes con servicios mediante estas iniciativas provinciales. Por su parte, la intendenta Fernández valoró la continuidad del plan Suelo Urbano y el trabajo conjunto para gestionar el sorteo.

El listado definitivo de beneficiarios y suplentes será publicado en el Boletín Oficial del Gobierno de Río Negro y en la página web del IPPV, dando inicio al período de impugnaciones, conforme a la normativa vigente.

Fuente: Gobierno de Rio Negro