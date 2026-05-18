LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE PLAYAS DORADAS RECLAMA CARGOS DOCENTES Y MEJORAS EDILICIAS PARA LA ESCUELA 360

Playas Doradas | La comunidad educativa de la Escuela Primaria de Jornada Completa N° 360 “Mario Armando Toconas” de Playas Doradas presentó un petitorio dirigido al Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro y a la Supervisión de Educación Primaria, en el que expone la situación pedagógica y edilicia de la institución y solicita respuestas para mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

El documento, fechado el 14 de mayo de 2026, fue impulsado por padres autoconvocados junto a integrantes de la comunidad educativa. Allí se detalla que la escuela cuenta actualmente con una matrícula de 10 alumnos en Nivel Inicial y 28 estudiantes de Nivel Primario, organizados en dos agrupamientos múltiples: uno integrado por 1°, 2° y 3° grado y otro conformado por 4°, 5°, 6° y 7° grado.

En el texto, las familias señalan que esta organización implica “una importante complejidad pedagógica”, debido a la convivencia de diferentes edades, contenidos curriculares y trayectorias escolares dentro de un mismo espacio, situación que —afirman— requiere “mayores recursos humanos y mejores condiciones institucionales”.

Entre los principales pedidos realizados por la comunidad educativa se encuentran:

La creación urgente de un cargo de Maestro/a de Grado de Jornada Completa para reorganizar los agrupamientos. La designación de un Maestro/a Acompañante a las Trayectorias en caso de no concretarse el nuevo cargo docente. La construcción de un aula para ampliar los espacios educativos. La construcción de una cancha de fútbol para los alumnos.

El petitorio también advierte que la falta de espacio físico limita el crecimiento institucional y dificulta la organización pedagógica necesaria para responder a las necesidades actuales de los estudiantes.

El contexto del reclamo

El reclamo tomó estado público en las ultimas horas y la supervisora de Nivel Primario, Rosana Albornoz, fue consultada por el pedido presentado por la comunidad educativa de Playas Doradas y confirmó que la institución ya había realizado solicitudes formales ante el Ministerio de Educación.

“Sí, la escuela de Playas Doradas, la directora y el equipo docente hicieron la solicitud este año para una apertura, pero desde el ministerio no se han creado cargos para nuestra localidad aún”, explicó Albornoz.

La supervisora indicó que la documentación fue elevada y que el trámite requiere actualizaciones e informes complementarios. También señaló que el establecimiento recibió sugerencias para reorganizar el trabajo pedagógico mientras se aguarda una definición administrativa.

Albornoz detalló además que actualmente la escuela cuenta con docentes destinados al acompañamiento de trayectorias escolares. “No es que hay dos docentes con los chicos, hay un docente que está con primer ciclo y hay dos docentes que están para trabajar y acompañar las trayectorias y ayudar a nuestros alumnos a que superen sus dificultades también”, sostuvo.

En relación con el pedido de desdoblamiento de cursos, explicó que “por normativa es necesario pedir el desdoblamiento”, y confirmó que la solicitud fue reiterada recientemente por la institución.

Consultada sobre posibles plazos de respuesta, la supervisora señaló que la resolución depende del Ministerio de Educación de Río Negro. “El pedido está hecho”, afirmó.

La situación planteada por la comunidad educativa de Playas Doradas se suma a otros planteos vinculados a infraestructura y organización escolar en establecimientos de la región, en un contexto de crecimiento de matrícula y reorganización de recursos educativos.

Fuente: En este día | Radio Libre