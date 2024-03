HOY QUEDARÁ CONFORMADO EL CONSEJO PROVINCIAL DE TURISMO

Viedma | El secretario de Turismo de Río Negro, Marcos Barberis, consideró que este miércoles será “un día histórico” por “la realización de la primera asamblea del Consejo Provincial de Turismo que lo componen todas las autoridades provinciales, municipales y de las Comisiones de Fomento”.

En diálogo con el programa Puertas Abiertas, de FM Raíces, dijo que se procederá con la designación de las autoridades de ese cuerpo y el análisis de ley de Turismo y después “se intercambiarán experiencias e ideas para trabajar en la identidad turística de la Provincia que es la que más oferta turística tiene, desde la cordillera al mar, pasando por los valles y la estepa”. La reunión será este miércoles a las 10 con la presencia de más de 35 municipios, más comisiones de Fomento y el sector privado “que es el que genera el empleo”.

Afirmó que “desde que comenzamos la gestión hemos recorrido toda la línea sur, sumado a los valles, recorrimos bodegas de vino, escuchamos a los prestadores y municipios para saber adónde vamos. Si hoy viene un turista y promocionamos algo y el prestador no está, el destino no funciona, en eso queremos trabajar de manera conjunta. El turismo se hace de abajo hacia arriba”.

Aseguró que “los rionegrinos debemos creérnosla porque la provincia tiene todo para ser líderes en turismo en el país: 425 kilómetros de costa con las aguas más cálidas, es la única provincia con dos centros de esquí y la conectividad de rutas es muy positiva”.

Sostuvo que “el turismo es de las industrias que más rápido prende a los vaivenes de la economía, tanto en lo positivo como en lo negativo. La capacitación es muy importante, muchas veces el primer empleo es en el turismo, en un restaurante o como guías en sus propios campos. Eso les genera capacitación día a día, sumado a los planes que tenemos como provincia junto a las distintas instituciones, para saber no solamente por cómo se hace una cama sino además trabajar con quienes trabajan en las estaciones de servicios para que sepan las distancias, lo básico de inglés o portugués, y todo lo que hace que seamos una provincia anfitriona y cada uno desde nuestro trabajo sintiendo orgullo de lo que tenemos”.

En cuanto al impacto de las políticas nacionales en la actividad turística rionegrina reconoció que “es muy fuerte; la provincia tuvo una temporada muy positiva, pero bajó un 12 por ciento la afluencia y eso se debe a las políticas del gobierno nacional, por el aumento de los pasajes, del combustible y los servicios. Creemos que vamos a tener una temporada baja que va a ser muy baja y estamos analizando cómo seguimos adelante”.

Informó que “no tenemos lineamientos de trabajo claro, no se sabe hacia dónde vamos a ir, no está claro qué va a pasar. El secretario Daniel Scioli aseguró que lo que funcionaba bien va a continuar, pero no está pasando”.

Frente a ese panorama dijo que desde la conformación del Consejo “trabajaremos en programas internos de la provincia para ver cómo buscar turistas y proponer viajes zonales. Apostamos al turismo intrazona, de escapaditas de dos o tres días. Además, estamos trabajando en programas para estudiantes de la provincia para que hagan viajes de egresados en Río Negro, la conozca y la quieran”.

Fuente: Puertas Abiertas | de FM Raíces