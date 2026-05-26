25 DE MAYO EN COMUNIDAD REUNIÓ A VECINOS Y ARTISTAS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

Sierra Grande | El Polideportivo Municipal fue escenario este 25 de mayo de una jornada cultural y comunitaria organizada en el marco de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. Bajo el lema “25 de Mayo en Comunidad”, vecinos y vecinas participaron de una propuesta que reunió música, danzas folklóricas, arte y actividades abiertas para todas las edades.

El evento contó con un importante marco de público que acompañó las distintas actividades desarrolladas durante toda la tarde y parte de la noche. La programación incluyó la participación de artistas locales, agrupaciones de danza y músicos de la localidad.

La apertura estuvo a cargo del Coro de la Escuela Primaria N.º 81 “Fragata Libertad”, que presentó un repertorio vinculado a los valores de la fecha patria. Luego, el público pudo recorrer la muestra de autos antiguos instalada en el predio, donde se exhibieron vehículos de distintas épocas junto a sus propietarios.

Otra de las propuestas desarrolladas durante la jornada fue la intervención artística encabezada por el artista plástico Lenox Urrutia, quien realizó una obra en vivo e invitó a los asistentes a participar sumando pinceladas a un mural comunitario que será expuesto posteriormente en el polideportivo municipal.

En el escenario también se presentaron la Academia CMB, dirigida por Zoe Zapata, la agrupación Pichi Anai, Antonio Lucero, el ballet Somos Danza, Dejando Huellas, el grupo folklórico Huechelu y Tres a la Izquierda.

Las danzas folklóricas tuvieron un espacio participativo a través de las coreografías guiadas por Natalia Villarruel, quien convocó al público a sumarse a distintos ritmos tradicionales como el gato, el escondido y la chacarera.

La actividad se desarrolló en un formato de peña folklórica y reunió a familias, grupos de amigos y vecinos que acompañaron cada una de las propuestas artísticas y culturales programadas para la fecha patria.

Fuente: En este día | Radio Libre