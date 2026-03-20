21 DE MARZO: CONVOCAN A UNA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN POR EL DÍA MUNDIAL DEL SÍNDROME DE DOWN

Sierra Grande | En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, que se conmemora el 21 de marzo, se impulsa una campaña de concientización abierta a la comunidad que propone utilizar medias diferentes como símbolo de diversidad.

La convocatoria fue difundida por Paola Llanqueleo, madre de Delfina, una niña de 7 años con síndrome de Down, quien invitó a sumarse a la iniciativa a través de un gesto cotidiano. Según explicó en declaraciones a Radio Libre, la propuesta se basa en una acción simbólica que busca generar asociación entre el uso de medias distintas y la fecha conmemorativa.

“La campaña consiste en usar medias sin par o de distintos colores. Es una forma sencilla de mostrar que todos somos diferentes”, señaló. También indicó que esta acción se replica cada año y que suele contar con la participación de instituciones educativas y familias.

Llanqueleo explicó que el objetivo es instalar el tema en la vida cotidiana y favorecer la reflexión social. En ese sentido, destacó que este tipo de acciones permite “pensar en el síndrome de Down” y generar nuevas formas de comprensión e interacción.

En relación a la experiencia personal, comentó que su hija asiste a la escuela primaria, donde cuenta con acompañamiento educativo y un grupo de compañeros. Asimismo, remarcó que la inclusión requiere trabajo sostenido y acompañamiento: “Es una lucha. Quienes tienen un hijo con discapacidad saben de lo que se habla”.

La propuesta incluye compartir imágenes en redes sociales para ampliar su alcance y visibilidad. Las fotografías pueden publicarse en perfiles personales o etiquetarse en cuentas vinculadas a la iniciativa.

El Día Mundial del Síndrome de Down fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas y tiene como objetivo promover la conciencia pública sobre los derechos, la inclusión y el bienestar de las personas con esta condición genética.

Fuente: En este día | Radio Libre