2 DE MAYO: LLAMAN A FORTALECER LA PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | En el marco del 2 de mayo, Día Internacional contra el Acoso Escolar, el IFDC Sierra Grande y su Centro de Estudiantes, junto al Hospital Osvaldo P. Bianchi, SENAF A.G. y la Comisaría de la Familia, difundieron una comunicación destinada a promover acciones de prevención y acompañamiento frente a situaciones de bullying.

El mensaje plantea que el acoso escolar no se resuelve únicamente en el hogar ni exclusivamente en la escuela, sino que requiere la participación de toda la comunidad. En ese sentido, se destacó el rol de instructores deportivos, coordinadores de actividades recreativas y docentes, por los espacios cotidianos de contacto que mantienen con niños, niñas y adolescentes.

Desde la organización señalaron que el aula constituye un ámbito central de socialización, donde los estudiantes construyen vínculos y ponen en práctica formas de convivencia. Por ello, indicaron que lo que sucede en ese entorno involucra de manera directa a los adultos responsables.

La comunicación también remarca que el silencio de una persona adulta frente a un caso de acoso no es interpretado como neutralidad, sino como una validación de la conducta agresiva. En cambio, una intervención clara y concreta transmite límites y cuidado hacia quienes participan del grupo.

Entre los conceptos compartidos, se subraya que detener el acoso escolar no sólo protege a la víctima, sino que también establece ante el resto de los estudiantes que la violencia no es aceptada y que existen adultos disponibles para acompañar y actuar.

El mensaje retoma además una reflexión atribuida a Laura Lewin: “El bullying no se aguanta, se frena”, como síntesis de la necesidad de intervención temprana en los espacios de socialización, especialmente en la escuela.

La campaña fue difundida de manera conjunta por IFDC Sierra Grande, su Centro de Estudiantes, el Hospital Osvaldo P. Bianchi, SENAF A.G. y la Comisaría de la Familia.

Fuente: En este día | Radio Libre