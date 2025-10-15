122° ANIVERSARIO CON CUATRO DÍAS DE FESTEJOS Y LAS TRADICIONALES TORTAS

Sierra Grande | La Municipalidad de Sierra Grande se prepara para vivir desde el viernes 17 al lunes 20 de octubre los festejos por el 122° aniversario de la ciudad, con una serie de actividades culturales, religiosas y comunitarias que culminarán con el acto central y desfile cívico-militar.

Entre las iniciativas más esperadas se encuentra la recepción de las tortas, una acción que busca consolidarse como una tradición local. Este año, se realizará el lunes 20 a partir de las 15 horas en la Escuela Primaria N° 62, ubicada en el área donde tendrá lugar el acto oficial.

“La idea es recibir las tortas en un espacio cuidado, cercano al desfile y con condiciones adecuadas de conservación. Este año retomamos una costumbre que había quedado pendiente y que refleja el espíritu festivo de nuestra comunidad”, explicó Castillo.

La funcionaria destacó que las instituciones, familias y organizaciones interesadas en participar pueden confirmar su participación a través del número telefónico publicado por el Municipio. Asimismo, recomendó elaborar tortas con ingredientes que no requieran refrigeración, para garantizar su buena conservación.

Una vez finalizado el desfile, se realizará un corte simbólico de tortas, con la presencia de autoridades locales y provinciales, y se compartirá una porción con el público asistente. El evento contará con la colaboración de la Escuela de Policía para la organización y el resguardo del espacio. Posteriormente, el festejo continuará con shows musicales y la presentación de bandas locales, culminando con la actuación del grupo Censura.

CUATRO DÍAS DE CELEBRACIÓN

El cronograma aniversario contempla cuatro jornadas de actividades:

Viernes 17: presentación de la Fiesta de Sierras del Sur en la Casa de la Cultura (18:30) y Noche de Acción de Gracias organizada por el Consejo Pastoral (20:00).

Sábado 18: encuentro familiar y folclórico en Sierra Vieja, con música y propuestas recreativas.

Domingo 19: actividades comunitarias y celebraciones familiares por el día fundacional de Sierra Grande, que data de 1903.

Lunes 20: acto central y desfile cívico-militar, recepción y corte de tortas, y espectáculos musicales.

Fuente: En este día | Radio Libre