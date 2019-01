Para Vignoni hay “un empate técnico” actualmente entre Weretilneck y Soria con vistas al 7 de abril

Viedma.- La consultora Ricardo Vignoni y Asociados consideró que hoy hay “un empate técnico” entre Alberto Weretilneck y Martín Soria, con vistas al 7 de abril, y San Carlos de Bariloche es la ciudad que va a definir la elección. Vignoni explicó que “Martín Soria arranca con el piso del peronismo, un 30%, mientras el gobernador Weretilneck, sin decir que era candidato yo lo tenía medido en 25 ó 26 puntos, pero cuando dice que quiere ser candidato, en un periodo de 45 días entre noviembre y el 15 de diciembre, ya estaba en 31, avanzó 5 puntos”.

Enfatizó que a Weretilneck “lo veo en crecimiento”, mientras a Soria “estable” en los sondeos.

Estimó en declaraciones a FM Horizonte de Bariloche que “después no hay mucho, Sergio Wisky tiene 3 puntos, Lorena Matzen 3 también, los otros partidos, por ejemplo lo histórico de la izquierda, no supera los 6 puntos, y hay un 25 o 26% de indecisos, que son la clave”.

Consideró que las elecciones del 7 de abril se van a realizar con la candidatura del gobernador Alberto Weretilneck por JSRN, entendiendo que la justicia lo va a habilitar “apoyándose en el antecedente de Felipe Solá, donde hubo un fallo en su momento”. Recordó que en su momento Solá apeló a la justicia para presentarse nuevamente como candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires considerando que el artículo de la constitución de esa jurisdicción referido a la reelección, similar al de Río Negro, lo habilitaba a pesar de haber sido vice y suceder a Carlos Ruckauf como gobernador luego de su renuncia en un primer periodo, y gobernador en el siguiente. El artículo 123 de la constitución bonaerense establece que “el Gobernador y el Vicegobernador pueden ser reelectos o sucederse recíprocamente por un nuevo período. Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino por intervalo de un período”. “Solá no apeló finalmente a una reelección pero el fallo lo habilitaba”, explicó.

Respecto a un posible entendimiento de JSRN y Cambiemos, en función de la reunión mantenida por Weretilneck con el presidente Mauricio Macri, expresó que “van a ir separados, no va a haber alianza; no va a haber un acuerdo ni con la UCR ni con el PRO”.

Estimó que Weretilneck en la fórmula estará acompañado por una dirigente de San Carlos de Bariloche, puntualizando que “podría ser” Arabela Carreras (actual Ministra de Turismo, Cultura y Deportes). “Una mujer seguro va a ir, barilochense, porque la batalla electoral va a ser en esa ciudad, el que gane Bariloche es un firme candidato en ganar la provincia”, enfatizó.

Consideró, de acuerdo a sus mediciones, que una vez que el gobernador Weretilneck definió que iba por otra candidatura, subió 5 puntos y hoy hay “un empate técnico” con Martín Soria.

Indicó que Soria “va a ir con una mujer” como compañera de fórmula, y seguramente será Magdalena Odarda, “salvo que de un giro y vaya con la hermana (María Emilia Soria)”, fundamentando que aunque parezca muy “cerrada” una fórmula Soria-Soria, “dejar el poder en manos de otro, mirá lo que ocurrió, a lo mejor pesa eso”, aludiendo a la sucesión de Weretilneck tras la muerte de Carlos Soria.

Respecto a la estrategia de Soria, de quien dijo que cuando era legislador tuvo una relación muy respetuosa aunque luego no tuvo más contacto, señaló que “va a nacionalizar la elección, pero me parece que eso solo no le va a alcanzar, es decir, va a tener que hacer propuestas y decir lo que va a hacer”.

Respecto a lo clave de Bariloche, indicó que Weretilneck “recompuso” su imagen en la ciudad “y hoy tiene un grado de aceptación importante como para librar la batalla allí, sigue yendo, se ocupa aunque a veces no se pueden resolver todos los problemas, lo digo por encuestas no porque esté cerca del Gobernador”.

Vignoni mencionó que Weretilneck va a las elecciones de abril con dos frentes cerrados que podían haber perturbado su candidatura, uno, la baja de Aníbal Tortoriello como precandidato, que aunque no medía mucho a nivel provincial, en Cipolletti le podía sacar entre 15 y 20 puntos, y después los acuerdos con los gremios por lo salarial que podrían haberle creado conflictos en marzo y principios de abril.

El consultor no descartó totalmente que a Weretilneck se le pueda nacionalizar la elección, pero explicó que “Soria trata de emparentar que Weretilneck es Macri, pero al abrirse Weretilneck de Macri, de Cambiemos, del PRO y la UCR, van a ir separados, no queda mucho argumento para decir que el gobernador es Macri”.

Expresó además que Macri “tiene una imagen negativa en Río Negro muy alta, del 86%”, con lo cual no cree se pueda imponer en la elección provincial un esquema de nacionalización Cristina-Macri. Fuente Cadena Integración