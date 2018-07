¿Miguel Ángel Pichetto será candidato a presidente en el 2019?

En una entrevista en C5N contrapuso su idea de un peronismo que “tiene que tener una fuerza de centro nacional”, con el proyecto de Unidad Ciudadana que encabeza Cristina Fernández. “Que yo sepa, la ex presidenta lidera una fuerza política de origen muy clara que se llama Unidad Ciudadana, que tiene un perfil nítido y claro de centro izquierda”, dijo Pichetto.

“La ex Presidenta cree que esta coalición debe ser de izquierda incluso con nexos con la izquierda más dura en la argentina”, arriesgó durante la entrevista televisiva.

A la hora de mencionar nombres, Pichetto enumeró al gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, y dijo que “es una figura joven, muy interesante, es una de las alternativas que tiene el Peronismo Federal”. Agregó a Sergio Massa y al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

Sobre su candidatura, Pichetto dijo que tiene esas aspiraciones políticas. “Analizo mucho la realidad y por supuesto que voy a evaluar muy bien cómo mido, dónde estoy parado”. Aseguró que está midiendo su intención de votos: “Todavía no tengo dato, sí de focus groups, mi nombre aparece, estoy en el escenario. Hace dos años y medio era simplemente el presidente del bloque del gobierno anterior que hacía votar todas las leyes, ahora tengo una entidad, una presencia y también aporto ideas al debate democrático”.

“No subestimemos a Marcelo Tinelli”

En ese proceso de definición de nombres no descartó al conductor de Show Match, Marcelo Tinelli. “Yo no subestimo a ningún hombre que, viniendo de abajo, con mucho esfuerzo, ha tenido éxito, ha sido empresario exitoso, y que tiene nivel de popularidad importante”.

Según explicó Pichetto, habló con Tinelli hace siete meses, y desde entonces, dijo, no se definió nada. Pero advirtió: “Hay que mirar su figura con detenimiento, con respeto y no subestimarla. No se puede subestimar a un perfil así. Lo vi en un sólo reportaje, demostró una sensibilidad interesante. Lo preocupaban los más humildes, los más pobres”, expresó. Fuente LMN