La legislatura aprobó el cupo laboral trans para la administración pública provincial

La presentación incluye a todas las personas travestis, transexuales y transgéneros mayores de 16 años de edad que no tienen acceso a la rectificación de registro que se rige por la ley nacional y que reúnan las condiciones para el cargo a ocupar.

Se entiende por persona que se transmite a quien se autopercibirá y / o se emitirá un género distinto al sexo que sea legal y / o convencionalmente asignado al momento del nacimiento, o bien un género no incluido en la clasificación física / femenino, género no binario; en particular, se incluye a las personas identificadas como travestis, transgéneros y transexuales.

La iniciativa fue presentada por los legisladores Jorge Vallaza, Marcelo Mango, Carina Pita, Tania Lastra, Graciela Valdebenito, Facundo López, Alejandro Palmieri y Rodolfo Cufré.

Los legisladores se destacaron por que la iniciativa apuntan a que el colectivo se puede dejar de estar en una situación vulnerable y tener el mismo derecho que cualquiera de acceder al trabajo formal.

En este sentido, el legislador Jorge Vallaza (FpV) se refirió a la discriminación que padece estos grupos en relación con su orientación sexual y señaló que “el Estado con esta ley no tiene ni más ni menos que darle derecho al trabajo, ya que solo tiene cada diez personas que tienen acceso a un trabajo formal y los demás lo hacen en la precarización laboral “.

Por su parte, Graciela Valdebenito (JSRN) destacó que Río Negro era la tercera provincia en tener un grupo trans y solicitó el acompañamiento a la iniciativa que viene a “garantizar el acceso equitativo de las personas trans al mercado laboral, cuando el 94% de esta comunidad no tiene un trabajo formal “.

El porcentaje comprende tanto personal de planta permanente, temporaria, designación transitoria y toda otra modalidad de contratación de personal de la administración pública Provincial.

Pasado un período de 5 años a partir del ingreso, la persona contratada deja de ser considerada una de las fintas del cálculo del cupo, habilitando la contratación de un nuevo beneficiario. Fuente: Legistatura de Río Negro