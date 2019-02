Juntos seguirá el camino de la justicia para la habilitación de la candidatura de Weretilneck

Viedma.- Desde elpartido “Juntos Somos Río Negro” explicaron que seguirán brindando argumentos a la Justicia para la habilitación de la candidatura de Alberto Weretilneck y lo hicieron a través de un comunicado

El fallo de hoy del Tribunal Electoral Provincial es una etapa más del proceso judicial que la oposición ha planteado para no tener que competir con Alberto Weretilneck en la elección a Gobernador.

Los argumentos del Tribunal Electoral Provincial no agregan nada novedoso a los planteados en la presentación del FpV. Con el fallo de hoy, hasta ahora la candidatura de Alberto Weretilneck tiene un fallo a favor (el del Ministerio Público) y otro en contra, el del TEP.

Faltan aún tres dictámenes y dos fallos en el marco de esta maraña judicial planteada por la oposición. Siempre hemos sido y seremos respetuosos de las decisiones judiciales, y no agraviamos ni faltamos el respeto cuando las decisiones son adversas.

Estamos convencidos que en las próximas instancias judiciales los argumentos de Juntos serán analizados con la profundidad que el caso merece.

Es importante tener en cuenta que en tres oportunidades anteriores, el Superior Tribunal de Justicia ha revocado las decisiones del Tribunal Electoral. Es normal que el control de legalidad signifique cambios en las sentencias del Poder Judicial.

Por ello, seguiremos cumpliendo todos los pasos legales previstos en la búsqueda de la correspondiente habilitación de la candidatura de Alberto Weretilneck para un nuevo período como Gobernador, bajo el convencimiento que la Constitución Provincial así lo permite.