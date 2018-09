“En Cona Niyeu nunca hay plata para pagar las pieles”, denunció un productor rural

Sierra Grande.- Un productor rural de la zona cercana al paraje Cona Niyeu denunció que en la comisión de fomento del lugar nunca tienen plata para pagar las pieles de animales considerados plagas.

Se trata de Néstor Benítez que desde hace un par de años se asentó con su esposa en la zona rural, en un campo donde tiene algunos animales.

Conoce bien la zona porque ha trabajado como policía durante muchos años en varios destacamentos de parajes ubicados al pie de la meseta de Somuncura, hasta su retiro.

Esta vez el hombre denunció en FM Libre que desde el año pasado que se acerca a la comisión de fomento a querer vender las pieles, porque cuentan con los recursos provinciales para recibir el resultado de la caza de los pobladores que combaten los pumas y zorros.

“Yo quiero saber, que alguien me diga que pasa con esto, muchos vecinos me cuentan lo mismo, cada vez que van con sus pieles no hay plata”, expresó.

Agregó que ya ha insistido en varias oportunidades y no tiene respuestas por eso acudió a los medios y que está seguro porque ha averiguado que el dinero llega anualmente a cada comisión de fomento.

El puma es considerado plaga y se paga por su piel 3000 pesos y por eso zorro colorado 700 pesos.

En esta zona el zorro colorado y el puma son considerados plaga por eso los ganaderos ovinos y caprinos los combaten, los cazan debido daño que causa en las majadas.

La controvertida ley que brinda incentivos económicos para que los ganaderos maten pumas, establece que es obligatoria la lucha contra las especies silvestres que atenten contra la ganadería.