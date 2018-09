Ediles del FPV serranos adhirieron a crítico documento del Encuentro Patagónico contra las políticas de Macri

Sierra Grande.- Los concejales del Frente para la Victoria de Sierra Grande, Marcos Boiochi, Victria Gonzalez y Beatriz Benitez también adhirieron al documento que critica las políticas nacionales que surgieron del Encuentro Patagónico .

Más de 100 dirigentes y representantes de las seis provincias de la Patagonia se reunieron en Comodoro Rivadavia la semana pasada en el Encuentro Patagónico, en el que se emitió un documento crítico al gobierno nacional.

El encuentro fue encabezado por Intendentes, Legisladores nacionales, provinciales, Concejales y autoridades de Universidades, los representantes de los Concejos Deliberante de las provincias patagónicas.

En ese documento los participantes expresan la defensa irrestricta de los recursos de la región, de los trabajadores y pymes, como así también la defensa de soberanía sobre las Islas Malvinas.

“Nos ponemos al frente de la defensa de los intereses de las y los patagónicos para ponerle un freno al ajuste y defender nuestros derechos que son cada vez es más vapuleados por parte del gobierno del presidente Macri, golpeando a nuestros abuelos, a nuestros chicos, a las pymes y economías regionales , nuestra soberanía marítima y territorial, vapuleando nuestras Islas Malvinas, y últimamente a los Municipio”.

“Como representantes del pueblo no podemos permitir que esto siga sucediendo, no podemos permitir que les sigan quitando los medicamentos a los jubilados o robando sus jubilaciones. No podemos permitir que siga destruyendo la educación pública. No podemos dejar que sigan adelante con la suba de costos, devaluación, tarifazos de gas y luz, apertura de importaciones y reformas fiscales”.

“Nosotros vamos a seguir defendiendo nuestros derechos. Por eso… No a la quita de las asignaciones. No la quita de zona para los Jubilados. No a la eliminación del Fondo Sojero. Defensa irrestricta de la Soberanía en la Patagonia”.