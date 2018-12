Derogación de las PASO, día del orgullo Gay y reglamentación de carreras de caballos entre los temas legislativos

Viedma.- El proyecto del Ejecutivo fue informado en el recinto por Facundo López, quien fundamentó la derogación desde el lado político y económico. Consideró que aunque creía que los objetivos que planteaba la ley que instituyó las PASO eran buenos, en la práctica no se cumplieron ya que se implementaron solo en algunos municipios y terminaron siendo “una gran encuesta, costosa, pagada por el Estado”.

Se manifestó a favor de la derogación Soraya Yauhar (UCR), quien coincidió con López en cuanto al alto costo que representan las PASO para el Estado y consideró que su implementación no responde a una necesidad social. Javier Iud (FpV) también expresó su apoyo a la iniciativa, opinó que las PASO son desaprobadas por la gente. “La gente no entiende por qué tiene que ir a votar dos veces a un mismo candidato”, señaló. Sostuvo que no se consiguió el objetivo de participación que se buscaba y observó que “no se cumplió y nadie se quejó”.

Por la oposición, coincidieron las críticas al argumento del oficialismo sobre el costo económico que implicaban las PASO. Desde el FpV, Nicolás Rochás, Marcelo Mango, María Inés Grandoso, Elvin Williams y Marcelo Mango, desde el bloque CFK Argentina, Ricardo Arroyo, y desde Ari-Cambiemos, Daniela Agostino, manifestaron sus argumentos en contra de la derogación, criticaron la falta de voluntad política para implementar las PASO, cuestionaron que se vuelvan a cambiar las reglas de juego y que no se haya consultado a los partidos políticos para hacerlo. Rochás aseguró que con esta derogación se busca “mayor discrecionalidad a las puertas de un año electoral”.

Día del Orgullo Gay, Lésbico, Bisexual y Trans

En la sesión de hoy fue aprobado en primera vuelta, por mayoría, el proyecto para instituir en Río Negro el 28 de junio como el día provincial del Orgullo Gay, Lésbico, Bisexual y Trans.

Según el proyecto, el Ministerio de Educación incorporará en los diseños curriculares estrategias didácticas y recursos educativos destinados a aumentar en los alumnos la comprensión y el respeto por la Diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género. Los días 28 de junio de cada año se dedicaran jornadas especiales sobre la diversidad en todos los establecimientos educativos de la Provincia.

La Secretaría de Derechos Humanos provincial realizará para esta fecha acciones de difusión y promoción de las legislaciones internacionales, nacionales y provinciales que reconocen, garantizan y protegen el derecho a la igualdad, ponderando la diversidad y en favor de la eliminación de todas las formas de discriminación fundadas en la orientación sexual, identidad y/o expresión de género de las personas.

Autorizan carreras de caballos

Además, el Parlamento aprobó en primera instancia el proyecto para autorizar en Río Negro la realización de carreras de caballos. De acuerdo a la propuesta, todas las carreras de caballos deben ser organizadas en hipódromos o canchas cuadreras pertenecientes a personas jurídicas cuyo objeto social contemple las actividades hípicas y que cuenten con la autorización de Lotería de Río Negro para Obras de Acción Social.

El proyecto contempla la prohibición de sumnistrar al animal, por cualquier vía, sustancias que puedan modificar la aptitud o rendimiento, tanto sean estimulantes como depresoras. El que contravenga esta disposición es sancionado con la pérdida de la carrera, con inhabilitación absoluta de uno a cinco años y con multa equivalente al triple del premio obtenido. Asimismo, constatado el doping positivo, se da intervención al Ministerio Público Fiscal a los fines que constate la posible comisión del delito.