ATE: “Vamos a hablar con Iribarren por las buenas o por las malas”

Sierra Grande.- Esta semana el gremio de ATE de Sierra Grande reclamó por una reunión con el intendente Nelson Iribarren para discutir el asunto salarial. Advirtieron que el intendente va a tener que hablar “por las buenas o las malas”.

Hace pocas semanas ATE provincial denuncia que el Intendente de Sierra Grande, Nelson Iribarren incumplió su promesa de complementar el incremento salarial de agosto de 2017 y el personal del Municipio se encuentra actualmente por debajo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Esta semana algunos dirigentes locales y provinciales mantuvieron una reunión la Titular de Subsecretaría de Gobierno, Claudia Albariño para que atienda el reclamo.

“El intendente nunca tiene tiempo, vamos a esperar que nos den la fecha ni siquiera exigimos que nos atiendan y no descartamos medidas”, señaló Esterea González, secretaria gremial de ATE Río Negro.

Agregó que si el intendente no quiere hablar “por las buenas, hablará por las malas, pero no queremos que se crea patrón de estancia”.

En abril del año pasado, el jefe comunal acordó con ATE un aumento del 12% retroactivo al día 1 de ese mes y otro del 8% para septiembre. Pero este último nunca se hizo efectivo, denunciaron desde ATE.

“Nos hemos cansado de escribirle notas al Intendente, solicitándole una reunión. Desde agosto la respuesta es la misma: que está de viaje o que tiene la agenda ocupada”, reveló Alicia Huencho, vocal del Consejo Directivo Provincial de ATE.

Finalmente el gremio obtuvo la respuesta que serán recibidos el 20 de abril por funcionarios municipales, excepto Iribarren.